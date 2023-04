Onana 6 L’intervento (doppio) sul destro di Castrovilli al 13’ del primo tempo è decisivo. Sul gol è reattivo su Cabral, ma con la smanacciata non riesce ad allontanare troppo la palla.

Darmian 6 Un occhio su Saponara, l’altro in raddoppio su Cabral: attento.

Acerbi 6 Cabral è un toro: lo contiene.

Bastoni 5.5 Controlla Ikoné e spinge. Serve un assist al bacio che Lukaku non sfrutta, ma è poi complice sul gol subito, dimenticandosi di Bonaventura. De Vrij (19’ st) 5.5 Qualche crepa.

Dumfries 6 Partita dai due volti: finalmente è vivo e sfonda ogni volta che parte, peccato però che l’ultimo passaggio rimanga un problema. Perfetto solo il cross per Bellanova che sfiora l'1-1.

Barella 5.5 Di nuovo nervoso, perde diversi palloni. Estemporaneo il palo esterno colpito nella ripresa.

Brozovic 5.5 In crescita, anche se non è ancora il Brozovic dominante dei ben tempi. Dzeko (33’ st) 5.5 Entra senza "cazzimma".

Mkhitaryan 5.5 Quando parte palla al piede spacca la Fiorentina, ma poi si dimentica di Lukaku per ben due volte: nella prima cerca il gol personale, ma Terraciano è attento. Asllani (33’ st) 6 Prova a dare geometrie nel finale.

Gosens 5.5 Sfonda meno rispetto a Dumfries. A inizio ripresa ha una buona chance, ma il sinistro al volo termina alto. Bellanova (19’ st) 6.5 A sinistra per necessità, mette velocità, buona volontà e va vicino all'1-1.

Lukaku 4.5 La difesa alta della Fiorentina gli permette di attaccare la profondità. Va via molte volte, ma poi gli manca l’ultimo affondo. I gol li ha lasciati in nazionale, clamoroso l'errore di sinistro a porta vuota a inizio ripresa.

Correa 5 Mossa a sorpresa, qualche allungo, ma anche troppe scelte sbagliate. Lautaro Martinez (19’ st) 5.5 Non incide.

All. Inzaghi 5 Molte occasioni sprecate, ma stavolta anche la Fiorentina può recriminare sullo stesso argomento. L'Inter crea, ma manca di cattiveria. La 10ª sconfitta in campionato è un macigno, la corsa Champions, guardando il calendario fino a giugno, rischia di complicarsi terribilmente.