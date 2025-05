Voti molto alti quelli nelle pagelle del Corsport dopo la vittoria interista sul Barcellona. Spiccano i 9 a Inzaghi e ad Acerbi.

S. Inzaghi (all.) 9 Partita capolavoro. Seconda finale di Champions in 2 anni. Ha costruito un gruppo straordinario. Allenatore fenomeno.

Sommer 8 Due parate prodigiose tengono in vita l’Inter nel momento migliore degli ospiti. Si ripete nel supplementare.

Bisseck 6,5 Applicato fino all’intervallo. Presto in apnea nella ripresa.

Darmian (26’ st) 6 Paga su Raphinha, poi si riprende.

Acerbi 9 Tiene a lungo in piedi l’impalcatura difensiva. E nel recupero lo trovi nell’area blaugrana a firmare il 3-3.

A. Bastoni 7 Nervoso in avvio. Poi si scuote e ritrova sicurezza.

Dumfries 8,5 Spalanca la porta a Lautaro. Sembra a lungo imprendibile, per poi perdere la forza per ripartire. Raccatta le ultime energie per l’assist ad Acerbi.

De Vrij (3’ sts) 6 Dentro per alzare il muro.

Calhanoglu 6,5 Glaciale dal dischetto. Si sacrifica molto in fase di non possesso. Ma quando la stanchezza si fa sentire, scappano gli errori.

Zielinski (34’ st) 7 Testa e gambe fresche in mezzo al campo.

Mkhitaryan 7,5 Come può giocare con questa intensità alla sua età? Il lancio per il rigore su Lautaro è un gioiello. Il quasi penalty su Yamal, però, è il segnale che non ne ha più.

Frattesi (34’ st) 8 Il suo ingresso è una scossa elettrica che manda in cortocircuito il Barça.

Barella 6 Sente troppo la gara. Sta di fatto che ha colpe sia sul secondo sia sul terzo gol del Barcellona.

Dimarco 7,5 Soffia il pallone a Dani Olmo e accende Dumfries per il vantaggio nerazzurro. Contro di lui Yamal fatica.

Carlos Augusto (10’ st) 6 Patisce Yamal più di Dimarco, ma non cede fino alla fine.

M. Thuram 7 Estrae la giocata decisiva nel supplementare.

L. Martinez 8 Non può sbagliare con la porta spalancata. Poi trova il modo di bruciare Cubarsi per guadagnarsi il penalty del raddoppio. Più di così...

Taremi (26’ st) 7,5 Finalmente la sciabola, ma l’appoggio per Frattesi è di fioretto.