Piotr Zielinski sembra ormai molto vicino ad accasarsi all'Inter a parametro zero. Secondo Tuttosport, i nerazzurri sono andati decisi sul centrocampista e l'accordo per giugno è ormai vicino.

Ci aveva pensato anche la Juventus, con alcuni sondaggi, ma ha poi rinunciato per valutazioni tattiche e non certo, sottolinea il quotidiano, per il valore del giocatore.