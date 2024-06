Zinho Vanheusden è uno dei tanti giocatori che lo scorso anno sono stati in prestito altrove, pur essendo di proprietà dell'Inter. Tornerà alla base, come spiega Tuttosport, perché lo Standard Liegi, in cui il centrale è stato più volte nel corso della sua carriera, non può permettersi di trattenere il giovane difensore che quindi ora dovrà trovarsi una nuova destinazione.