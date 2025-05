L'Inter è in pressing su Luis Henrique, ma il nome del brasiliano è rimbalzato più volte dalla parti della Continassa. L'esterno del Marsiglia interessa anche alla Juventus che, come riferisce Tuttosport, ha avuto vari contatti anche in tempi recenti che potrebbero portare ad un inserimento più convinto nelle prossime settimane. Tanto dipenderà dall'eventuale qualificazione alla prossima Champions League, ma attenzione anche al cambio in panchina perché Luis Henrique "per caratteristiche tecnico-tattiche, sarebbe perfetto per il gioco di Antonio Conte, meno centrale - almeno sulla carta - in quello di altri profili" scrive TS, sostenendo che l'interesse per l'esterno verdeoro possa essere un indizio legato anche ad un possibile ritorno del salentino sulla panchina bianconera.

Il quotidiano torinese conferma che l'Inter resta in pole nella corsa al giocatore. Il club nerazzurro ha raggiunto l'accordo per un contratto fino al 2030 da 2,2 milioni di euro di ingaggio a salire, ma c'è ancora da trovare la quadra con l'OM: l'offerta è di 22 milioni più bonus, i francesi ne chiedono sempre 30. In corsa ci sono anche delle società inglesi.