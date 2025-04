Simone Inzaghi è diventato uno dei tecnici più vincenti in Champions League, almeno in termini di partite portate a casa. La statistica è sottolineata oggi su Tuttosport: da quando il tecnico disputa la massima competizione europea per club (2020/21) solo Guardiola e Ancelotti gli sono davanti.

Il tecnico catalano è a 58 partite con 122 punti conquistati per una media di 2,10, quello italiano del Real Madrid a 52 gare e 113 punti (media 2,17). Sull'ultimo gradino del podio proprio Inzaghi: 49 partite, 91 punti, 1,86 di media. Indietro Simeone, Tuchel, Rose, Conceiçao, Klopp, Nagelsmann e Luis Enrique, almeno come punti conquistati. Non come media, ma (esempio) Nagelsmann è a 2,27 con sole 26 partite, 23 in meno del collega interista.

Si conferma quindi sul campo una crescita da allenatore palesata anche dall'interesse di alcuni top club europei negli ultimi mesi.