Simone Inzaghi non si arrende. Vuole cambiare il finale di una storia che sembra già scritto, come scrive Tuttosport. La squadra ha dato un segnale nel derby d'Italia, perché al di là del gol al fotofinish la prestazione c'è stata e non era scontato. Di certo l'allenatore ha mostrato resilienza in un momento nel quale circolano un sacco di nomi per la successione e con una squadra piena zeppa di giocatori in scadenza o a fine prestito.