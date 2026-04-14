Il bottino di 75 punti costruito dall'Inter è in gran parte basato su quanto fatto contro le squadre non coinvolte nella lotta scudetto. Come si legge sul Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri hanno raccolto la miseria di un punto contro Napoli e Milan tra andata e ritorno, contro i sette della sqaudra di Conte e i cinque di quella di Allegri.

Eppure l'Inter ha tenuto un ritmo infernale, infilando 74 punti nelle sfide con le avversarie dalla quarta in giù, mentre il Napoli ne ha raccolti quindici in meno e il Milan addirittura venti in meno. E contro le ultime dieci la media punti nerazzurra è di 2,88 punti.