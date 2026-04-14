Dei 75 gol realizzati finora in campionato dall'Inter, c'è una parte cospicua (55) realizzata da un ristretto numero di sette giocatori, che oggi Tuttosport elenca: Lautaro, Thuram, Pio Esposito, Bonny, Dimarco, Dumfries e Calhanoglu. Sommano assieme il 73% delle marcature nerazzurri in Serie A e compongono da soli un attacco sufficiente a sbaragliare quasi tutta la concorrenza in campionato. Solo Il Como ha segnato più di questi sette messi assieme, arrivando a 56. La Juve ne ha siglati 55. Gli altri inseguono.

Numeri che sono anche influenzati dall'annata complicata vissuta da Denzel Dumfries, da poco rientrato nei ranghi dopo essere rimasto fuori per diversi mesi. Nella passata stagioni segnò 11 reti in tutte le competizioni, quest'anno è a 5 (ma in campionato sono 3). Chivu ha però avuto grandi risposte da Dimarco (6 reti e soprattutto 15 assist) e da Calhanoglu (9 più 1 in Champions), tornato ad altissimi livelli.