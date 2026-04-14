Le quattro reti siglate dall'Inter al Como portano i nerazzurri a quota 5.465 gol in 3.188 partite nella Serie A a girone unico, subentrata nel 1929. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, i nerazzurri sono una rete avanti alla Juventus, che ha 38 partite in meno a causa della stagione in Serie B. Terzo il Milan a 5.32 gol in 3.127 partite. 

Uno scettro conquistato grazie alle 75 reti complessive messe a segno nel campionato in corso, con uno scarto di +19 sul secondo attacco della Serie A, ovvero il Como. Se si guarda a tutte le competizioni, invece, i nerazzurri sono già arrivati quest'anno a quota 100, per la settima stagione di fila. 

Sezione: Rassegna / Data: Mar 14 aprile 2026 alle 10:20
Autore: Antonio Di Chiara
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