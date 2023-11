L'infortunio rimediato lo scorso 13 ottobre potrebbe costringere Danilo a saltare il Derby d'Italia in programma al rientro dalla sosta di novembre. Un segnale in questo senso l'ha lanciato Allegri nella conferenza pre-Cagliari, ma anche Tuttosport rafforza la tesi.

Per quanto prestigioso e importante sia per la Juventus la sfida contro l'Inter, il club bianconero vorrebbe evitare di perderlo per il resto del 2023 per il problema al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua presenza allo Stadium il 26 novembre è quindi a rischio.