Tajon Buchanan si sta ritagliando un posto al sole durante la Gold Cup, in cui ha già segnato tre volte e contro El Salvador è stato anche premiato come migliore in campo. Secondo Tuttosport non è da escludere che il Villarreal, che non ha esercitato il diritto di riscatto a 13 milioni di euro, torni sul canadese.

Il club iberico, si legge, chiederebbe però un corposo sconto all'Inter per acquistare l'esterno, che non sembra far parte del progetto nerazzurro.