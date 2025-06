Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, Hakan Calhanoglu non è più ritenuto un giocatore così centrale nel progetto dell'Inter, averno anche un ingaggio molto alto: 6,5 milioni netti a stagione fino al 2027. Ciò nonostante, per ora, il Galatasaray non ha dato seguito alla campagna mediatica per acquistare il regista.

C'è una nuova possibilità all'orizzonte: un approdo in Turchia nei giallorossi dopo il Mondiale del 2026, quello per le nazionali, quando Calhanoglu avrà soltanto un anno di contratto e l'Inter potrebbe essere più "morbida" sul cartellino.