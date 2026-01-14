Il Galatasaray a Milano per fare spese di mercato in Italia. Come rivela Repubblica, il club turco ha messo nel mirino tre giocatori della Serie A: Lookman dell'Atalanta, Fofana del Milan e Frattesi dell'Inter.

"L'Inter per Frattesi non chiude la porta, però chiede una formula a titolo definitivo e 40 milioni. Il club nerazzurro ha bloccato per l’estate il 18enne difensore Branimir Mlacic dell’Hajduk Spalato e punta Gila della Lazio", si legge.