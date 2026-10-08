Marcus Thuram è pronto ad affrontare il suo passato. Dopo una sosta passata ad allenarsi in Italia, è praticamente sicuro di una maglia da titolare contro il Parma, sabato alle 18 al Meazza. Il Giorno ricorda oggi che l'attaccante è francese, di nazionalità e nazionale, ma è nato nella città emiliana nel '97, quando papà Lilian giocava nei gialloblù.

In carriera Thuram ha affrontato quattro volte il Parma, tre vittorie e un pareggio il bilancio, anche se l'unico 2-2 è doloroso perché arrivato nel finale di un campionato perso di un punto nel 2024/25. I nerazzurri erano avanti 0-2. In compenso, a titolo personale, Thuram ha segnato ogni volta in cui ha affrontato il Parma: quattro partite, quattro reti, una per ogni match.