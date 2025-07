L'arrivo di Ange-Yoan Bonny conferma la strategia di Oaktree per l'Inter, ovvero l'intenzione di puntare sui giovani con esperienza internazionale e con ampi margini di crescita. Vanno in questo senso anche le operazioni che hanno portato a Milano sia Petar Sucic che Luis Henrique, entrambi sbarcati nell'universo nerazzurro prima dell'attaccante francese. Con Giovanni Leoni primo obiettivo per la difesa. Lo conferma La Gazzetta dello Sport.

L'ex Parma "è un altro pezzo, strategico, nel processo di ringiovanimento della rosa: si inserisce in un programma più grande che coinvolge diverse anime del club, dalla proprietà di Oaktree, che ha identificato in talenti di questa età il preciso target su cui investire, passando per i dirigenti che setacciano il mercato con un preciso intento, fino al tecnico scelto giusto prima del Mondiale dopo la fuga saudita di Inzaghi", scrive la rosea. In questo senso sarà cruciale la figura di Cristian Chivu e la sua abilità nel lanciare i giovani di valore.