I conti sono presto fatti: per accedere agli ottavi di finale del Mondiale, all'Inter basterà non perdere contro il River Plate. In caso di successo, il primo posto è sicuro. E se il Monterrey non batte l'Urawa Red Diamonds, i nerazzurri passano anche perdendo.

Come specifica la Gazzetta dello Sport, inoltre, in caso di vittoria dei messicani, a Chivu può bastare un punto: River, Inter e Monterrey finirebbero a 5 e a decidere sarebbero i gol segnati negli scontri diretti. Con lo 0-0 Inter avanti col Monterrey, con l’1-1 Inter avanti e duello River-Monterrey deciso dalla differenza reti del girone, dal 2-2 in poi (3-3, 4-4…) River prima e Inter seconda.

Se Il Monterrey vince e Inter perde, invece, nerazzurri eliminati.