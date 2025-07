Pezzo "violento" quello di oggi della Gazzetta dello Sport a firma di Sebastiano Vernazza. Con un frasario parecchio negativo ("fallimento", "schock", "disastro"), si fotografa la stagione dell'Inter appena terminata.

La Gazzetta mette in fila gli obiettivi mancati in quella che descrive "una stagione buttata via": dallo scudetto alla Champions, passando per Coppa Italia, Supercoppa e Mondiale per Club. "Niente like, l’Inter ha chiuso una stagione da pollice verso, un’annata sportivamente fallimentare. Si pensava che il secondo storico Triplete fosse possibile, ma i titoli sono volati via uno dietro l’altro. Si possono mettere i cuoricini alla vittoria in casa del Bayern e al 4-3 nel ritorno contro il Barcellona a San Siro. Sono però ricordi che scivoleranno via come lacrime dentro la pioggia, il 5-0 di Monaco li ha azzerati. E l’eliminazione dal Mondiale per Club ha provocato l’implosione, un big bang che si spera possa generare un’Inter nuova. La vecchia se ne è andata, tra litigi e like rancorosi".