Il Corriere dello Sport fa un riassunto di come sono andate le partite dei nazionali della Serie A impiegati in giro per il mondo in questa lunga sosta. Per quel che riguarda l'Inter i giocatori sparsi per il globo non erano proprio pochi. Ecco una sorta di pagella generale, riguardante però solo gli elementi impiegati in Nations League.

"Bisseck (6) al debutto è fra i pochi a salvarsi nella sconfitta della Germania contro la Grecia. P. Sucic (5,5) è coinvolto nel momentaccio della Croazia. Diouf (6) con Zidane fa il terzino sinistro in due partite, indicazione utile per Chivu. Zielinski (6) è il 10 della Polonia, un gol per lui. A. Stankovic (5,5) gioca due partite da titolare con due sconfitte. J. Martinez (sv) quattro panchine con la Spagna. Akanji (7,5) il capitano (sempre presente e mai sostituito) è una sicurezza in mezzo alla difesa della Svizzera che chiude questa prima parte di torneo a punteggio pieno e con un solo gol subìto".