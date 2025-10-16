Alla fine aveva ragione Chivu. Il tecnico romeno, a domanda diretta circa le insidie della sosta, aveva dato una risposta sorprendente: la considerava un’opportunità per far riposare chi non partiva, ma anche per dare ulteriore linfa a livello mentale a coloro che raggiungevano le rispettive nazionali. E per l'Inter è andata esattamente così, come sottolinea il Corriere dello Sport.

Bilancio ampiamente positivo, nessun infortunio e pile super cariche. "C’è poi una riflessione sull’aspetto mentale che non è trascurabile. Praticamente tutti i nerazzurri hanno portato a casa risultati positivi, tra amichevoli e gare ufficiali. E quasi tutti da protagonisti. Torneranno col sorriso e con una carica d’ottimismo. Farà sicuramente bene al gruppo intero a pochi giorni dal secondo big match della stagione che l’Inter non può e non vuole permettersi di perdere", spiega il quotidiano romano.

Da Lautaro a Calhanoglu, da Zielinski agli azzurri fino a Carlos Augusto: tutti hanno fatto bene o addirittura benissimo. Anche quelli che a Milano trovano meno spazio. "Chi forse sorride meno, a causa di una continuità persa anche in azzurro, è Davide Frattesi: magari si rinvigorirà respirando aria di casa nella prossima trasferta di campionato", si legge.