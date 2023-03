"Qualche fastidio ancora per Skriniar e Dimarco. Per la convocazione si decide tra oggi e domani". Lo scrive il Corriere dello Sport che conferma i dubbi sui due nerazzurri, mentre certamente out sarà ancora Correa. Rispetto a Bologna, previsti i rientri dall'inizio di Acerbi e Barella. In attacco, ancora la Lu-La.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro.