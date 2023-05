Alle 18 scoccherà l'ora di Roma-Inter, tappa cruciale per la corsa Champions. Nonostante questo al momento non si registra ancora il tutto esaurito all’Olimpico, anche se la quota 60 mila presenze è stata già superata e oggi magari crescerà ancora.

"Ma se non è comparso il cartello sold out, idealmente appeso sulle bacheche social dei tifosi della Roma, forse un piccolo segnale di smarrimento si avverte: davanti a mille episodi sfortunati contemporanei, la sensazione che la partita contro l’Inter possa diventare (quasi) impossibile con il corollario di un addio anticipato alla Champions, almeno attraverso il campionato, sarebbe pure comprensibile - scrive il Corriere dello Sport -. Tutti quelli che stasera andranno allo stadio però si schiereranno dalla stessa parte: quella di José Mourinho, tornato incendiario a Monza contro gli arbitraggi sgraditi e i tentennamenti societari, parte che per un mese ancora coinciderà brutalmente con gli interessi della squadra".