L'Inter continua a lavorare sul fronte Leoni, la prima scelta per la difesa, ma dall'altro batte anche strade alternative come quella che porta a Mosquera.

Secondo il Corriere dello Sport, il Parma non ha intenzione di cedere in estate l'ottimo prospetto che ha alzato il livello proprio con Chivu in panchina: i nerazzurri lavorano per ottenere quantomeno una sorta di diritto di prelazione da qui a un anno. L'idea è quella di strappare un’intesa di massima per Leoni e poi bussare alla porta del Valencia con una posizione di forza.

Gli spagnoli, infatti, sono in difficoltà col rinnovo del centrale e potrebbero decidere di monetizzare subito piuttosto che rischiare di perderlo a zero fra un anno. Quanto? L'Inter sarebbe disposta a spendere non oltre 20 milioni per Mosquera. E intanto il difensore non ha certo chiuso la porta, anzi. L’Inter lo attira: sarebbe un salto in avanti in carriera e, in aggiunta, potrebbe finalmente giocare in Champions, competizione che non ha ancora “assaggiato” secondo il CdS.

In uscita, a quel punto, ci sarebbero Bisseck e Acerbi: uno dei due dovrebbe necessariamente dire addio per fare spazio allo spagnolo.