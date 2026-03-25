Il programma "Fifa Club Benefits Programme" garantirà ai club associati all'Eca un ritorno economico per i Mondiali 2026 e 2030. Come riporta il Corriere dello Sport si passerà dai 209 milioni di dollari erogati in Qatar ai 355 previsti per il prossimo Mondiale.

La ripartizione precisa non è stata ancora comunicata alle 48 federazioni coinvolte, tutte quelle che porteranno almeno un calciatore al Mondiale, indipendentemente dal fatto se la propria nazionale si qualificherà o meno. Secondo i calcoli del Corsport, ad esempio, qualora l'Italia dovesse qualificarsi e l'Inter avesse i suoi cinque giocatori attualmente convocati da Gattuso tutti al Mondiale, l'incasso minimo per il club sarebbe di un milione tra preparazione e girone, considerando che in Qatar la ricompensa era di 10mila dollari (circa 8.500 euro) al giorno per giocatore e che sarà destinata a salire. In tutto l'Italia al Mondiale vale circa 7-8 milioni da dividere per i 26 giocatori che verranno chiamati.