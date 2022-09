"Nella lista delle 8 'società punite' (si fa per dire) metà sono italiane (Roma, Inter, Juventus, Milan) seppure con sanzioni differenziate" ma ad adeguarsi al nuivo FFP saranno tutti i club, puniti e non. I club che rientrano nella black list della Uefa "hanno però stipulato un settlement agreement contenente l’impegno a rimettersi in regola: Inter e Roma entro 4 anni, Juve e Milan entro 3". Le multe da pagare sono parecchio irrisorie, solo 2 milioni di 'punizione' per il Milan, 3,5 per la Juve, 4 per l’Inter e 5 per la Roma, e come da prassi le sanzioni si inaspriranno qualora non venissero rispettati i target del FFP nel quadriennio 2022-26 "(o nel quinquennio per Inter e Roma, per le quali il periodo di monitoraggio termina nel 2027). Le sanzioni 'unconditional' (26 milioni per i nerazzurri, 35 per i giallorossi, 23 Juve, 15 Milan) saranno diluite negli anni e scattano solo se il percorso non sarà virtuoso". In caso di mancato rispetto del settlement agreement, le società potrebbero subire le fantomatiche limitazioni al mercato: "riduzione della lista UEFA da 25 a 23 giocatori e divieto di tesserare nuovi calciatori se il saldo tra i costi dei giocatori in entrata e di quelli in uscita non sarà positivo ma l’inibizione scatterà solo se i target non saranno rispettati. Unicamente per Inter e Roma, essa sarà automatica per due stagioni (2022/23 e 2023/24)".