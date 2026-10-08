Potrebbe avvenire solo nella giornata di domani il rientro ad Appiano Gentile di Lautaro Martinez. L'attaccante nerazzurro, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe non farsi proprio vedere al centro sportivo e passare direttamente domani, alla vigilia di Inter-Parma. A questo punto si rafforzerebbe l'idea di vederlo in panchina contro gli emiliani.

"Peraltro, per la scelta dell’undici che affronterà gli emiliani, partono favoriti i non nazionali. Sono i più freschi e l’abbondanza di alternative (solo Stones è out) permette a Chivu di bilanciare le forze, evitando di correre rischi", riporta il quotidiano.