Potrebbe avvenire solo nella giornata di domani il rientro ad Appiano Gentile di Lautaro Martinez. L'attaccante nerazzurro, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe non farsi proprio vedere al centro sportivo e passare direttamente domani, alla vigilia di Inter-Parma. A questo punto si rafforzerebbe l'idea di vederlo in panchina contro gli emiliani.
"Peraltro, per la scelta dell’undici che affronterà gli emiliani, partono favoriti i non nazionali. Sono i più freschi e l’abbondanza di alternative (solo Stones è out) permette a Chivu di bilanciare le forze, evitando di correre rischi", riporta il quotidiano.
Sezione: Rassegna / Data: Gio 08 ottobre 2026 alle 09:10
Autore: Antonio Di Chiara
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