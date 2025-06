Calhanoglu ancora ko: il turco si rivedrà a inizio preparazione in vista dell'inizio della nuova stagione. Sempre che prima il mercato non lo conduca lontano da Appiano Gentile.

Non si tratta di recidiva: la zona del muscolo è differente sottolinea il Corriere dello Sport. Ad ogni modo questo stop pone fine al Mondiale del turco, mai a disposizione di Chivu. E allora zero rischi e arrivederci - forse - al ritiro estivo.

Sul futuro del regista tutto continua a tacere, ma - come ricorda il quotidiano romano - non è un segreto che il Galatasaray lo voglia portare in Turchia e che il diretto interessato, davanti alla prospettiva di un ingaggio in doppia cifra, non abbia detto no. "Movimenti concreti, però, non ce ne sono stati. Né il club turco ha bussato alla porta dell’Inter - si legge -. E nemmeno il centrocampista ha manifestato davanti alla dirigenza nerazzurra il desiderio di fare le valigie. Marotta e Ausilio, comunque, hanno già fissato i termini della questione: non c’è la volontà di cedere Calha, ritenuto assai complicato da sostituire, ma qualora fosse lui a chiedere di andare via, allora il prezzo non potrà essere inferiore ai 35-40 milioni di euro: anche un messaggio indiretto al Galatasaray, che, per abitudine, garantisce ricchi ingaggi, ma non è altrettanto “generoso” nel pagare i cartellini...".