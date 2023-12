Anche il Corriere dello Sport non ha dubbi: la mancata convocazione di Tajon Buchanan per la sfida di campionato tra Bruges e Molenbeek è da legare alle voci di mercato che lo vogliono sempre più vicino all'Inter. Il club belga sa che il giocatore non ha intenzione di rinnovare il contratto fino al 2025 ma non vuole rimetterci e per il trasferimento parte da una richiesta vicina ai 12 milioni di euro.

I dirigenti nerazzurri, ipotizza il Corsport, potrebbero spingersi fino a 7-8 milioni di euro. La formula? Prestito con obbligo di riscatto per rinviare il pagamento all'estate.