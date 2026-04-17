Davide Santon racconta al Matchday Programme dell'Inter le proprie emozioni. "Ogni volta che ho modo di tornare qui a Milano provo sempre una sensazione incredibile, anche se c’è un pizzico di malinconia perché mi rendo conto che sto diventando vecchio. Il mio percorso con l’Inter è stato lungo e bellissimo, qui sono cresciuto e ho potuto vivere delle esperienze meravigliose: ogni volta che torno vengo invaso dai ricordi, un po’ di nostalgia c’è sempre”.

“Chivu era un compagno di squadra fantastico, ma da allenatore mi sta stupendo ancora di più - dice Santon -. Cristian è una persona fantastica, e mi piace moltissimo il suo modo di comunicare: seguo sempre le sue conferenze, non sbaglia una dichiarazione. Ha avuto il merito di entrare nella testa dei giocatori sin da subito, e gli faccio i complimenti perché sta disputando un’annata fantastica”

“Crescere nel settore giovanile dell’Inter è stato fantastico, e se devo scegliere i momenti più belli credo che le giornate passate in convitto resteranno sempre nella mia memoria. Eravamo in cinque in camera, e la nostra vita era scuola-allenamento-partite. Ci siamo divertiti molto e le amicizie che ho costruito rimangono per la vita: magari oggi ci sentiamo meno, ma quando ci vediamo sembra che il tempo non sia mai trascorso".