Marcus Thuram è già pronto all'uso, Lautaro Martinez ancora no. Entrambi sono tornati a lavorare ieri in gruppo, ma c'è una sostanziale differenza. Come riporta il Corriere dello Sport, il francese si è fermato solo pochi giorni per un affaticamento ed è pronto a giocare da titolare. L'argentino viene invece da un infortunio importante.

"Thuram, a meno di sorprese o intoppi dell’ultima ora, a Bergamo sarà nuovamente titolare, raggiungendo così la 13esima gara consecutiva dall’inizio - riporta il quotidiano -. Lautaro, invece, verrà convocato per poi accomodarsi in panchina. La sua autonomia è limitata: quindi, verrà impiegato solo nella ripresa e se ci saranno le condizioni giuste. Le indicazioni sono quelle di non spingere troppo. Quindi, dopo l’eventuale scorcio di gara con l’Atalanta, non potrà candidarsi per una maglia da titolare già contro lo Stoccarda. In questo senso, è probabile che l’orizzonte temporale sia il match con il Genoa del 28 novembre".