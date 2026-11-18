Un raggio di ThuLa tra le nuvole di Appiano Gentile. Marcus Thuram e Lautaro Martinez sono tornati ad allenarsi in gruppo, insieme. Il francese dopo un affaticamento rimediato nell'ultima gara prima della sosta, l'argentino a seguito di uno stiramento ai flessori della coscia sinistra che consiglia un rientro in campo con maggiore prudenza rispetto al compagno di squadra. Con loro, disponibile, c'è anche Pio Esposito. Ma non Bonny.
"Chivu ha, di fatto, tre califfi d'attacco, un arsenale potentissimo per le nove partite che si spalancano su quattro fronti differenti: è un esercizio complesso con cui nessun'altra italiana deve misurarsi. Nel dettaglio, sono cinque giornate di A, due notti di Champions, l'esordio in Coppa Italia e la Supercoppa contro la Lazio del 22 dicembre: dalla trasferta di domenica a Bergamo si finisce a San Siro con un trofeo da assegnare che stuzzica l'appetito", come riporta oggi La Gazzetta dello Sport.
Per quel che riguarda gli altri reparti, oggi tornerà in gruppo Akanji. Domani si rivedranno Zielinski e Carlos Augusto. Restano quindi fuori solo Stankovic e Bonny. Il primo dovrebbe tornare in gruppo la prossima settimana, l'ivoriano la settimana successiva. C'è quindi abbondanza e per fortuna. "Tra le grandi d'Europa - sottolinea la rosea - solo City e Liverpool in Inghilterra e Barça, Real Madrid e Atletico in Spagna sommeranno le stesse nove fatiche dalla ripresa fino a Natale, ma nessuna come l'Inter gioca su quattro tavoli e ha in palio pure un trofeo".
Autore: Antonio Di Chiara
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