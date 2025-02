L'Inter Primavera risolve senza problemi la pratica Lecce con un rotondo 3-0 che mette in luce tanti talenti del roster di Zanchetta. L'MVP è Giacomo De Pieri, autore di tante giocate d'alta scuola e del gol che sblocca la gara, ma a spiccare è anche il centrocampo dove comandano Leonardo Bovo e Thomas Berenbruch che coronano la grande prestazione andando a segno. Nota di merito anche per Matteo Lavelli e per la difesa, mai sofferente in una partita senza storia.

RISING STAR

GIACOMO DE PIERI - È il talento più brillante della squadra di Zanchetta e l'ennesima dimostrazione la offre dopo pochi minuti, sgasando palla al piede e servendo un cioccolatino a Lavelli. Dopo 12 giri di orologio decide di accentrarsi, scambiare ancora con il 9 e fulminare Rafaila con un sinistro chirurgico che sblocca la gara. È in forma e si vede: per bloccarlo i salentini devo affidarsi a falli e cartellini.

UP

LEONARDO BOVO - Il centrocampo è in suo possesso ed è il suo territorio, comandato sia in fase di impostazione che di rottura del gioco con una prestazione 'alla Brozovic' fatta di pochi tocchi ma sempre precisi e intelligenti. Ha il merito di chiudere l'azione del raddoppio con l'inserimento vincente sul bel cross disegnato da Quieto, mettendo in discesa la partita.

THOMAS BERENBRUCH - La solita prestazione di quantità e qualità è arricchita dalla rete che chiude la partita. L'inserimento a fari spenti sul perfetto cross di Aidoo si conclude con l'incornata di testa che vale il tris e una nuova gioia personale in zona gol: si tratta del giusto premio per l'ennesima positiva performance in mezzo al campo.

MATTEO LAVELLI - Zanchetta lo lancia dal 1' al posto di Spinaccè e lui ricambia la fiducia con una prestazione di sacrificio e tanto lavoro sporco. Si sbatte tra i centrali del Lecce proteggendo e scaricando palloni, uno dei quali - preciso e importante - vale l'assist per De Pieri. Cerca la via del gol ma non riesce ad imboccarla: pazienza, oggi riesce a farsi apprezzare per altro.

