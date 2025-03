Un italiano nel campionato armeno: Valerio Vimercati, classe 1995, dal 2021 è protagonista del Bardsragujn chumb, la prima divisione del Paese caucasico, dove ha indossato le maglie di Noah e Ararat-Armenia e attualmente milita nell'Alaskert. Alla Gazzetta dello Sport, Vimercati, prodotto del settore giovanile del Milan, racconta quello che è il rapporto degli armeni con il calcio: " Le partite vengono trasmesse sia in televisione che su YouTube. Quello che mi ha sorpreso è che i video delle partite raggiungono 15-20.000 visualizzazioni. Mentre negli stadi c’è sempre poca gente, nonostante l’ingresso sia spesso gratuito o al massimo un biglietto può costare 1000 dram, che equivalgono a 1-2 euro. È molto seguita la Nazionale. Conoscono i giocatori e sono molto legati a loro. Tendono a seguire le squadre dove giocano calciatori armeni. In questi anni è accaduto con Henrikh Mkhitaryan”.

Di conseguenza, c'è molto seguito per il campionato italiano: "L'Italia qui è adorata. Basta camminare in città per vedere ristoranti italiani di tutti i tipi, le insegne dei negozi con nomi italiani… Ho trovato tantissimi milanisti, forse perché io sono di parte (ride ndr) e faccio caso a loro. Spesso si ritrovano nei locali del centro dove vengono trasmesse le partite”.