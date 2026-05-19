In casa Inter, dopo il vertice di mercato andato in scena oggi in cui è emersa la volontà di puntare su Josep Martinez per la porta, uno dei temi trattati riguarda anche il destino Henrikh Mkhitaryan. Da diverse settimane sono in corso dialoghi tra i nerazzurri e il centrocampista armeno, e la società gli ha promesso un rinnovo annuale. A sostenerlo è Gianluca Di Marzio.

Entro una decina di giorni il centrocampista armeno scioglierà le riserve, decidendo definitivamente sul suo futuro. Non c'è solo l'armeno nei piani dell'Inter per la prossima stagione. Anche per Stefan de Vrij c'è la possibilità di estendere il contratto di un'altra stagione, dimezzando l'ingaggio. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con l'agente dell'olandese.