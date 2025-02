Debutto positivo per Ionut Radu con la maglia del Venezia: lanciato titolare domenica scorsa nel match contro la Roma, nonostante la sconfitta il rumeno arrivato dall'Inter ha fornito una buona prestazione che ha lasciato contento anche il proprio allenatore Eusebio Di Francesco. Che sottolinea la propria soddisfazione anche nel corso della conferenza stampa di presentazione del match delicatissimo per i lagunari contro il Genoa in programma lunedì sera.

Queste le parole di Di Francesco a proposito di Radu: "Molto bene come attenzione, applicazione. Avevo paura perché alla fine aveva anche i crampi, è normale, non è la partita fra amici. Mi è piaciuto, mi ha soddisfatto anche con la comunicazione".