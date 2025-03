"Credo che i prossimi due turni, prima della sosta per le nazionali, possono dire tanto. A cominciare da Juve-Atalanta", ha detto l'ex dirigente della FIGC, Antonello Valentini, a TMW Radio. "Ci sono 2-3 partite che possono indirizzare il campionato. Continuo a ritenere che Motta abbia fatto più fatica del previsto ad ambientarsi, poco aiutato da una società e con una campagna acquisti che non è stata all'altezza delle attese. La Juve non è una società che può permettersi il lusso di aspettare, ha bisogno di andare forte subito. Ha perso la Supercoppa, la Coppa Italia, la Champions, gli rimane il campionato. ma i prossimi due turni ci diranno molte cose".

Può vincere il Triplete l'Inter?

"Perché no? Le vittorie sono un propellente straordinario. Se vinci, continui a vincere, l'autostima cresce, e poi ha un organico da paura, non dimentichiamocelo. Poi ha fatto impressione anche a me vedere Real, Atletico, Arsenal in Champions, ma perché non può farcela l'Inter?".

Il pari con l'Inter rilancia il Napoli?

"La prestazione contro l'Inter deve, mettere paura a chiunque. L'Inter ha fatto quasi niente al Maradona e se il Napoli avesse vinto non ci sarebbe stato da ridire. Conte lo conosciamo, è il miglior acquisto del Napoli".