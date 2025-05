Alessio Tacchinardi commenta dagli studi di Pressing la lotta scudetto tra Inter e Napoli. "Non dico che nelle ultime partite non lo stia meritando - dice parlando dei partenopei -, mi sembra gli sia venuto il braccino sia col Genoa che col Parma. Non dico neanche sia demerito dell'Inter, c'è un'ingenuità di Bisseck dopo un'ottima partita. Nelle ultime gare il pallone è pesante e gli episodi ti devono girare, ma il Napoli ha perso delle occasioni importanti".

"Pedro - prosegue - ha fatto un gol pesantissimo e ora il Napoli è in volata, anche se ha sentito tanto la pressione. E' stato fortunato e ora può portarla a casa. Il mani di Bisseck? Pesa, vale come l'errore di Radu di qualche anno fa".