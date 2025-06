Seconda gara consecutiva da titolare in quattro giorni con la Croazia per il neo interista Petar Sucic: dopo i 45' giocati nella passeggiata dei Vatreni contro Gibilterra, stasera l'ex Dinamo Zagabria partirà dal 1' anche contro la Cechia, facendo coppia con Luka Modric in mezzo al campo. Da capire il minutaggio che gli concederà il ct Zlatko Dalic nell'ultima sfida prima del suo approdo all'Inter, squadra con la quale esordirà al Mondiale per Club.

