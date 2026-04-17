La Lega Serie A, come peraltro aveva preannunciato il presidente Ezio Maria Simonelli lo scorso lunedì a margine dell'ultimo incontro coi club, ha convocato una nuova assemblea a Milano per lunedì 20 aprile. Sarà un'assemblea cruciale per capire se diventerà concreta la candidatura di Giovanni Malagò, indicato dalla massima serie come rappresentante per le elezioni per la presidenza della FIGC in programma il prossimo 22 giugno. Sarà infatti lunedì il giorno in cui Malagò presumibilmente scioglierà le riserve e deciderà se accettare l'investitura.

La nuova assemblea del 20 aprile servirà ai club di Serie A per illustrare a Malagò il piano studiato dal massimo campionato italiano per il sistema calcio. Si va dalla riforma dei campionati a misure di defiscalizzazione, passando per i settori giovanili. L'appuntamento, fa sapere la Lega Serie A tramite il comunicato diffuso quest'oggi, è fissato nella sede di Via Rosellini alle ore 11 in seconda convocazione.