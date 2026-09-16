Bayern Monaco, Arsenal e Chelsea sono in testa alla corsa per assicurarsi le prestazioni della stellina norvegese Gabriel Rajkovic, il quindicenne del Valerenga considerato uno dei giovani giocatori più promettenti del calcio europeo. Rajkovic sta vivendo un 2026 da record e, nonostante la giovane età, si è già affermato nella prima squadra del Vålerenga. I suoi straordinari progressi hanno attirato l'attenzione di alcuni dei club più importanti del mondo.

TEAMtalk può confermare che Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham Hotspur hanno monitorato Rajkovic nelle ultime settimane, mentre Newcastle United, Brighton, Brentford, Aston Villa, Leeds United e Sunderland stanno seguendo i suoi progressi dopo essere venuti a conoscenza del suo straordinario potenziale. L'interesse però si estende a tutta Europa, con Real Madrid, Barcellona, ​Borussia Dortmund, RB Lipsia, Inter, Juventus e Como tra i club che hanno osservato il giovane talento.