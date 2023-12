Jaap Stam, ex difensore del Milan, ha parlato in un'intervista al podcast The Overlap, raccontando un retroscena rilevante: "Quando la Lazio mi doveva vendere, avevano fatto un'offerta il Milan, l'Inter e la Juventus, ma io volevo andare solo ai rossoneri, per i giocatori che avevano e per la storia olandese del club".