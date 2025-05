Quella in corso, con tutta probabilità, sarà l'ultima stagione di Marko Arnautovic all'Inter. L'attaccante ha il contratto in scadenza il 30 giugno e il futuro sarà da capire nei prossimi mesi, ma intanto il presente dice finale di Champions League e Nazionale: il centravanti è regolarmente presente nella lista dei convocati dell'Austria per le due partite contro Romania e San Marino, in programma il 7 e il 10 giugno e valide per le Qualificazioni Mondiali.