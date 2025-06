Tutto l'orgoglio di Nasser Al-Khelaifi. Il presidente del Paris Saint-Germain fresco vincitore della Champions League ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica TalkSPORT, un'intervista nella quale ha dispensato elogi un po' per tutti, a partire dall'allenatore Luis Enrique: "Abbiamo un allenatore incredibile. Per me, è il miglior allenatore del mondo". Poi, i giocatori: "Il miglior giocatore della UEFA è Ousmane Dembélé, il miglior giovane della UEFA è Desire Doué. Sette degli undici titolari della migliore squadra della Champions League provengono dal Paris. Cosa significa? Significa che abbiamo stelle fantastiche. Ma le stelle giocano per la squadra, non la squadra per le stelle, ed è questa la differenza oggi. Abbiamo giocatori giovani e affamati che vogliono morire per la maglia, vogliono dare tutto per il club, per la squadra e per i tifosi. Eravamo in vantaggio per 5-0, e avete visto come Kvicha Kvaratskhelia ha difeso, come ha corso all'88esimo minuto... Sono davvero orgoglioso della mia squadra, sinceramente. Vorrei anche ringraziare sinceramente tutti i giocatori, i primi che abbiamo ingaggiato, Javier Pastore che faceva parte del nostro progetto, il nostro ex capitano Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Thiago Motta. E anche Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé per quello che hanno fatto per il club, non lo dimenticherò mai. Sono stati parte del successo. È stato davvero importante avere quel background per arrivare fin qui".

Al-Khelaifi rivela anche che uno dei primi a mandare un messaggio di congratulazioni è stato Kylian Mbappé, che l'estate scorsa si è separato in maniera burrascosa dal club: "Mi ha fatto i complimenti, gli auguro il meglio, lui ha scelto un'altra strada e noi abbiamo seguito la nostra", ha dichiarato a Europe 1, dove ha aggiunto di aspettarsi la consegna del Pallone d'Oro a Dembélé.