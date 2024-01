Nel post partita di Roma-Cremonese, ottavo di Coppa Italia, José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sportmediaset. "C'è Massimo Mauro di là? No? Peccato. Ci vuole rispetto per le nostre difficoltà, nessuna squadra in Italia penso abbia vinto una partita senza un unico difensore centrale, magari sì ma è difficile - le parole dello Special One che non ha digerito qualche commento dell'opinionista sportivo -. Per un ex calciatore non rispettare gente che ha mangiato nello stesso piatto, come noi, non è una bella così.

Ci sono commentatori e commentatori, chi capisce rispetta chi mangia nel tuo stesso piatto. Anzi, mi sembra che ancora da lì ci mangi... Verrà anche per soldi, oltre che per la sua bella faccia".