A Napoli è febbre scudetto. L'ansia sta avvolgendo e a tratti fagocitando buona parte dei tifosi degli azzurri e degli abitanti del capoluogo campano. Tra i super tifosi in trepidazione per la sfida di questa sera in casa del Parma, in contemporanea con la sfida di San Siro tra Inter e Lazio c'è anche Diego Armando Maradona jr, allenatore dell'Ibarra che per l'occasione è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha dispensato qualche consiglio alla squadra di Conte.

"Al Parma non bisogna lasciare campo perché nelle ripartenze è una squadra molto pericolosa - ha detto detto dispensando consigli tattici per affrontare la squadra dell'ex nerazzurro Cristian Chivu -. Quando i crociati devono attaccare contro un blocco medio-basso fanno più fatica. Ma c'è da dire che è una squadra che ha molta qualità in campo, nonostante occupi una posizione di classifica bassa. Il Parma è una squadra che bisogna affrontare con le dovute precauzioni. Mi aspetto la stessa formazione vista col Genoa, a parte Gilmour per Lobotka. Sacrificare Raspadori, guardando le ultime prestazioni e gli ultimi gol pesanti, non sarebbe giusto. Ma a prescindere da formazione e modulo, bisognerà portare a casa i tre punti perché è la partita-Scudetto".