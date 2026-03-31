Il ciclo stagionale di partite della Nazionale serba, esclusa dal Mondiale 2026, si è chiuso con una vittoria in rimonta in amichevole sull'Arabia Saudita per 2-1. Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, autore di uno splendido gol in rovesciata, e Alexsandar Mitrovic hanno ribaltato nella ripresa l'iniziale svantaggio firmato da Abdullah Al-Hamdan. Anche in questa circostanza, Veljko Paunovic ha schierato da titolare Aleksandar Stankovic, impiegato per 83 minuti prima che venisse sostituito da Njegos Petrovic.