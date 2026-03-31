Ci sarà ancora da soffrire a Zenica per l'Italia di Rino Gattuso: si sono infatti chiusi sull'1-1 i tempi regolamentari del match contro la Bosnia, che dopo aver guadagnato la superiorità numerica per l'espulsione di Alessandro Bastoni e sospinta dall'infernale tifo dei padroni di casa, tiene le redini del gioco riuscendo al 73esimo a impattare la rete del primo tempo di Moise Kean con il gol, che lascia peraltro più di un dubbio, di Haris Tabakovic. Italia che ha anche la colpa di sprecare le occasioni importanti avute da Moise Kean, Pio Esposito e Federico Dimarco.

Dopo 24 anni, la Turchia andrà ai Mondiali. Missione compiuta per la squadra di Hakan Calhanoglu e Vincenzo Montella, cui basta la zampata di Kerem Akturkoglu per avere ragione del Kosovo a Pristina. Non ce la fa invece la Polonia di Piotr Zielinski, che gioca un'ottima partita a Solna ma deve cedere 3-2 alla Svezia: decisivo un gol di Viktor Gyokeres a tre minuti dalla fine. Vanno ai supplementari Cechia e Danimarca.