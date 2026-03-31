Intervistato da Radio Napoli Centrale, l'ex difensore della Juventus Mark Iuliano è convinto che il suo ex compagno di squadra Antonio Conte voglia tentare il tutto per tutto per la clamorosa rimonta Scudetto: "Conte sta facendo capire allo spogliatoio di provarci per la rimonta. Ha sempre fatto e sempre lo farà, ricordiamoci che in Italia è sempre arrivato primo o secondo. Oggi l’Inter ha 7 punti di vantaggio, è avvantaggiatissima. Ma nel Napoli stanno tornando tutti, tranne Lukaku. La rosa però è incredibile. Il Napoli è in agguato, l’Inter non può sbagliare. Conte sta premendo sull’acceleratore”.