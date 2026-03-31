Interisti protagonisti nel bene e purtroppo anche nel male a Zenica, dove la Nazionale italiana ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 sulla Bosnia-Erzegovina il suo spareggio per la qualificazione ai Mondiali 2026. La rete azzurra è firmata da Moise Kean ma c'è lo zampino pesante di Nicolò Barella, che raccoglie un rinvio difettoso del portiere bosniaco Nikola Vasilj e di prima intenzione serve l'attaccante della Fiorentina che non ci pensa due volte e fulmina l'esterno avversario con una botta micidiale dalla distanza.

Sul finire del primo tempo, però, l'Italia resta in dieci per l'espulsione diretta di Alessandro Bastoni, che atterra Amar Memic lanciato in porta dopo aver saltato Gianluca Mancini costringendo Clement Turpin a estrarre il rosso. Una partita che comunque non è mai stata facile rischia di diventare una corrida nel secondo tempo. Gennaro Gattuso ha rimediato con l'inserimento di Federico Gatti al posto di Mateo Retegui.