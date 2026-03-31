Tre giorni all’Inter, tra settore giovanile e prima squadra femminile, per vedere da vicino la realtà nerazzurra e per potersi confrontare direttamente con lo staff del club milanese, sotto il coordinamento dell’Head of Academy Performance interista, Mattia Modonutti: è l’esperienza che da lunedì e fino a domani, mercoledì primo aprile, vivranno gli allievi del corso per preparatore atletico, accompagnati in questo loro stage a Interello dal segretario del Settore Tecnico, Paolo Piani, e dai docenti della Scuola allenatori, Ferretto Ferretti, Francesco Perondi e Giambattista Venturati.

Il corso per preparatore atletico terminerà il prossimo 9 aprile, dopo che gli allievi avranno in totale seguito le 192 ore di programma didattico. Tra i protagonisti dei vari corsi, anche il tecnico dell'Under 23 nerazzurro Stefano Vecchi.